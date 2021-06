Джонсон намерен превратить страну в научную сверхдержаву

Расходы на исследования будут значительно увеличены

Премьер-министр возглавит новый орган – Национальный совет по науке и технологиям (National Science and Technology Council), который будет определять стратегические направления исследований на благо общества. Главный научный советник правительства Патрик Валланс возглавит Управление по стратегии в области науки и технологий (Office for Science and Technology Strategy).

Расходы на исследования к 2025 году будут увеличены с почти £15 млрд до 22 млрд в год. Дополнительные средства направят на решение социальных проблем.

Увеличение бюджета приведет к усилению правительственного надзора. Надзорные функции будут возложены на новый совет под председательством премьер-министра. С одной стороны, это выделит науку как приоритет для правительства, с другой стороны – может привести к усилению политического контроля над расходами на исследовательские проекты.

Утверждается, что Борис Джонсон хочет развить успех британского подхода к вакцинации и применить имеющийся опыт к другим задачам: разработке технологий для достижения нулевых выбросов углерода и лечению рака.

Источник: BBC.