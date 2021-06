HMRC расследует 13 тыс. случаев мошенничества за время пандемии

Проверки связаны с использованием программ господдержки

Налоговая служба Великобритании (Her Majesty’s Revenue&Customs, HMRC) начала расследования, цель которых – защитить или вернуть капитал, который был утерян в результате мошеннических действий, избежания налогов, уклонения от уплаты налогов и других нарушений. Проверки затрагивают использование программы furlough, схемы поддержки индивидуальной трудовой деятельности (self employment income support scheme) и схемы Eat Out to Help Out. По имеющимся данным было начато 12 828 расследований, большая их часть связана с программой furlough.

На данный момент пять человек задержаны по подозрению в неправомерном использования схемы сохранения рабочих мест во время пандемии, трое – в процессе расследований, связанных со схемой Eat Out to Help Out. Количество начатых судебных процессов пока неизвестно.

Источник: City A.M.