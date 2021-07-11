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Sweet Caroline стала неофициальным гимном сборной Англии

Sweet Caroline стала неофициальным гимном сборной Англии
Фото:pxfuel.com

Фанаты и игроки исполняют песню после матчей Евро-2020

После победы сборной Англии над командой Германии в четвертьфинале Евро-2020 диджей Тони Пэрри, работавший на стадионе «Уэмбли», руководствуясь своим чутьем, поставил именно Sweet Caroline, а не другой трек.

Песня так понравилась болельщикам, что может затмить собой Three Lions – одну из любимых композиций фанатов сборной. Three Lions, или, как ее еще называют, Football’s coming home, изначально была написана в качестве официального трека для Евро-96, а потом стала неотъемлемой частью фанатской культуры. Three Lions четыре раза возглавляла чарты – в последний раз во время чемпионата мира по футболу 2018 года в Англии.

Композиция Sweet Caroline американского исполнителя Нила Даймонда, созданная в 1969 году, смогла стать неофициальным гимном сборной Англии благодаря запоминающейся мелодии и цепляющему тексту, отмечает специалист по анализу поп-музыки Пол Карр.

Слова у песни действительно запоминающиеся – чего стоит одна только строчка «Хорошие времена еще никогда не были так хороши», так подходящая к ситуации, когда фанаты наконец смогли увидеть игру и победу сборной после тяжелого года локдаунов и социального дистанцирования.

Sweet Caroline настолько полюбилась фанатам, что новости о ее популярности достигли даже самого 80-летнего Даймонда. Он отметил, что был в восторге, увидев, как исполняют его композицию.

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