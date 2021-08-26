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Пол Маккартни представит тексты незаписанных песен The Beatles

Пол Маккартни представит тексты незаписанных песен The Beatles
Фото:flickr.com/jikatu

Их напечатают в новой книге музыканта

Британский исполнитель экс-участник легендарных The Beatles Пол Маккартни сообщил о скором выходе его книги. The Lyrics – своеобразный автопортрет певца, составленный из 154-х его песен и историй их создания. В труде будут впервые опубликованы тексты некоторых неизданных и неизвестных композиций.

Как сообщает The Guardian, издатель Аллен Лейн анонсировал название одного из незаписанных треков – Tell Me Who He Is. Его нашел сам Пол в записной книжке, которой пользовался еще в начале 60-х.

Основой для лирического труда стала длинная череда бесед Маккартни с обладателем Пулитцеровской премии поэтом из Северной Ирландии Полом Малдуном. Обсуждения ими песен неспешно длилось в течение пяти лет. Продуктивность этого процесса можно оценить, если взглянуть на результат – 900-страничное произведение.

Книга выйдет 2 ноября и будет включать много уникальных материалов из архива Маккартни. Среди них рукописи с текстами песен, эксклюзивные фотографии, черновики и рисунки. Презентация будет сопровождаться экспозицией, где впервые покажут эти раритеты. Выставка пройдет в вестибюле Британской библиотеки и будет открыта с 5 ноября 2021 по 13 марта 2022 года.

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