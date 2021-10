Самые известные постановки 2021–2022 годов

Недавно мы рассказывали про постановки, на которые стоит идти прямо сейчас. На спектакли из сегодняшнего списка попасть не так просто. Охотьтесь за билетами, подписывайтесь на рассылки, ловите возвраты в кассах и на сайтах: в некоторые на главные роли приглашены голливудские звезды, сценарии других созданы культовыми авторами (разумеется, попасть на них гораздо сложнее). Но надеемся, что удовольствие от похода в театр будет стоить всех потраченных денег!

«Кабаре» (Cabaret)

Мюзиклу «Кабаре» в этом году исполняется 55 лет. Даже если вы видели одну из предыдущих постановок и прекрасно знаете историю знакомства певички Салли Боулс и приехавшего в предвоенный Берлин американца Клиффа Бредшоу, посмотреть версию 2021 года все равно стоит.

Режиссером нового «Кабаре» станет Ребекка Фрекнолл, а Playhouse Theatre по ходу действия превратится в берлинский Kit Kat Club. Театр полностью переоборудуют для иммерсивной постановки, оставив всего 550 зрительских мест, расположенных вокруг сцены, за счет чего зритель окунется в атмосферу берлинского клуба 1930-х годов.

В роли Салли Боулс вы увидите Джесси Бакли, главную героиню недавнего киноспектакля «Ромео и Джульетта» в National Theatre и сестру Андрея Болконского в сериале BBC по «Войне и миру». Несмотря на то что в драматических спектаклях Бакли играла не раз, роль в мюзикле она получила впервые. Также дебютирует в этом жанре на сцене ее коллега, исполнитель роли Эмси Эдди Редмэйн, снимавшийся, кстати, в экранизации мюзикла «Отверженные» в роли Мариуса и тоже не единожды появлявшийся на сценах столицы (правда, пока только в драматических спектаклях).

Где: Playhouse Theatre

Когда: с 15 ноября 2021 года по 16 апреля 2022 года

«Мулен Руж» (Moulin Rouge! The Musical)

В мюзикл «Мулен Руж» не стали набирать знаменитостей, сделав ставку на музыкальные номера. Как и в фильме База Лурмана, в спектакле прозвучит около семидесяти хитов: некоторые целиком, некоторые – в интересных ремиксах. Например, в одном из номеров сочетаются «Diamonds Are Forever», «Diamonds Are a Girl’s Best Friend» и даже «Single Ladies (Put a Ring on It)». Ну а «El Tango de Roxanne» и «Your Song» зрители услышат полностью.

Роль Кристиана исполнит молодой дебютант Джейми Богио, в роли куртизанки Сатин – звезда мюзикла Dreamgirls Лииси Лафонтейн, а Тулуз-Лотрека сыграет артист из «Гамильтона» Джейсон Пенникук.

Вдохновением для Лурмана стала опера Пуччини «Богема», также в «Мулен Руж» видят отсылки к «Травиате» и даже к мюзиклу «Кабаре». Надо будет сходить и сравнить.

Где: Piccadilly Theatre

Когда: с 12 ноября 2021 года по 29 мая 2022 года

«Иерусалим» (Jerusalem)

Более десяти лет назад в Лондоне состоялась премьера постановки пьесы Джеза Баттеруорта «Иерусалим». Заядлых театралов и работающих в индустрии порой спрашивают в интервью: «Если бы у вас была машина времени, на какой спектакль вы бы вернулись?» И многие из них, не сговариваясь, называют именно «Иерусалим»!

Если вы были на спектакле в 2009–2011 годах, то знаете, почему люди так хотят увидеть его. Если ходили на еще один известный спектакль драматурга Баттеруорта, The Ferryman («Паромщик»), то тоже поймете. Если же вы все пропустили, то самое время познакомиться с этим шедевром!

Главную роль в «Иерусалиме» снова исполнит Марк Райлэнс, звезда британской сцены, драматург и режиссер.

Сюжет пьесы на первый взгляд может показаться не очень увлекательным. День святого Георгия где-то в Британии, и всем нужен Джонни Байрон (Рустер): кто-то хочет выселить его из дома, кто-то – надрать ему зад, кто-то – пойти с ним на местную ярмарку, а кто-то желает прикупить у него немного наркотиков. Но будьте уверены: талант Баттеруорта как рассказчика не оставит вас равнодушными!

Где: Apollo Theatre

Когда: с 16 апреля по 6 августа 2022 года

«Убить пересмешника» (To Kill a Mockingbird)

В прошлом году роману Харпер Ли «Убить пересмешника» исполнилось 60 лет, и к этому времени по всему миру было продано 45 миллионов экземпляров. Книгу лауреата Пулитцеровской премии неоднократно переносили и на экран, и на сцену. На сей раз над пьесой для спектакля работал Аарон Соркин, и именно его адаптация переезжает в Лондон с Бродвея.

В центре сюжета – жительница американского Юга юная Джин-Луиза Финч (Глазастик) и ее отец, адвокат Аттикус Финч. В роли Аттикуса, защищающего в суде чернокожего Тома Робинса, обвиняемого в изнасиловании белой девушки, появится Рейф Сполл, остальной состав пока не объявлен.

Режиссер спектакля – Бартлетт Шер, недавно поставивший в британской столице мюзикл «Король и я» и пьесу «Осло».

Где: Gielgud Theatre

Когда: с 10 марта по август 2022 года

«Стеклянный зверинец» (The Glass Menagerie)

Считается, что «Стеклянный зверинец» Теннесси Уильямса – во многом автобиографическая пьеса, она рассказывает о сложностях общения повзрослевших детей и их деспотичной матери. В роли обаятельной, но ревнивой и очень сложной Аманды Уингфилд на лондонской сцене дебютирует голливудская актриса Эми Адамс. По сюжету Аманда пытается найти подходящего мужа для своей дочери, а помогает ей в этом сын Том.

Ставит «Зверинец» Джереми Херрин, бывший художественный руководитель Headlong Theatre, знакомый зрителям по спектаклям «Парламент» (This House) и «Люди, места и вещи» (People, Places and Things).

Где: Duke of York’s Theatre

Когда: с 23 мая по 27 августа 2022 года

«Генрих V» (Henry V)

«Замахнуться на Вильяма нашего Шекспира» в этот раз планирует режиссер Макс Вебстер, который и поставит в маленьком Донмаре «Генриха V». На главную роль он выбрал Кита Харингтона, известного многим как Джон Сноу из «Игры престолов». Театралы-завсегдатаи также знают его по работам в спектаклях «Настоящий запад» (True West), «Доктор Фауст» (Doctor Faustus) и других. Про «Генриха» подробностей пока известно немного, но если вы хотите увидеть Харингтона вблизи (театр очень компактный), то о билетах стоит позаботиться заранее.

Где: Donmar Warehouse

Когда: с 11 февраля по 9 апреля 2022 года

«Дэвид Суше: Пуаро и не только» (David Suchet – Poirot And More, A Retrospective)

Сэр Дэвид Суше возвращается на Вест-Энд. В ретроспективе «Пуаро и не только» он покажет свои любимые театральные образы – и, конечно, не обойдется без подарившего ему известность бельгийского детектива, которого Суше играл почти четверть века. Впрочем, талантливый человек талантлив во всем, и театральные работы принесли Суше семь номинаций на премию «Оливье». В прошлом году королева пожаловала артисту рыцарский титул за его выдающийся вклад в искусство и благотворительность. Увидеть Суше в его театральных и кинематографических образах можно будет в течение трех недель.

Где: Harold Pinter Theatre

Когда: с 4 по 22 января 2022 года

«Заклинание» (Hex)

Далеко-далеко в лесу жила фея, которая как-то отправилась во дворец, чтобы помочь заснуть юной принцессе. Но что-то пошло не так: благословение феи превратилось в проклятье, и вот она целую сотню лет будет пытаться исправить ситуацию…

Что было после поцелуя, пробудившего спящую красавицу? Об этом расскажут в мюзикле по знаменитой сказке. В главной роли – звезда Вест-Энда Розали Крейг.

Это первый крупный музыкальный спектакль Национального театра за последние несколько лет, и, как правило, его постановки оказываются выдающимися работами. Несомненно, с актрисой мюзиклов «Невесомая принцесса» и «Компания» спектакль будет особенно впечатляющим.

Где: National Theatre (Olivier Theatre)

Когда: с 4 декабря 2021 года по 22 января 2022 года

«Рождественская песнь» (A Christmas Carol)

Чтобы встретить Рождество в Великобритании «по-настоящему», нужно непременно сходить на «Рождественскую песнь»!

На этот раз за перенос на сцену Диккенса взялся Марк Гэтисс – артист, которого многие полюбили как Майкрофта Холмса, брата героя Камбербэтча в сериале «Шерлок» BBC, а затем открыли для себя и как театрального актера.

Гэтисс не только написал собственную адаптацию истории Эбенезера Скруджа, но и собирается в ней сыграть. Впрочем, появится он не в роли Скруджа, а в роли его компаньона, Джейкоба Марли.

Спектакль ставит Адам Пенфорд. Он уже работал с Гэтиссом в 2018 году, когда тот исполнял главную роль в спектакле «Безумие Георга III» (Madness of George III).

Кстати, обычно в рождественский период в Лондоне идет сразу несколько разных постановок «Песни». Например, в театре Old Vic в ближайшее Рождество снова будет идти версия Джека Торна – уже пятый сезон подряд! Кажется, это их вариант «Щелкунчика» в Большом.

Где: Alexandra Palace

Когда: с 26 ноября 2021 года по 9 января 2022 года

«Сгоревший город» (The Burnt City)

Компания Punchdrunk возвращается в Лондон после восьми лет отсутствия! Это одна из лучших компаний в мире (а возможно, и лучшая), выпускающая иммерсивные спектакли. В Нью-Йорке их интерпретация «Макбета» Sleep No More идет с неизменными аншлагами почти 10 лет. В Лондоне шел «Утопленник» – пусть и не так долго, но свой след он оставил.

Эти спектакли – невероятно проработанные миры. Эффект погружения настолько силен, что зрители возвращаются на постановки снова и снова… К примеру, одна дама раз или два в год прилетала в Америку на 10 дней, чтобы столько же раз посмотреть один и тот же спектакль. Потому что он каждый раз разный! Можно выбрать, за каким персонажем следовать и чью линию изучать, можно исследовать пустые комнаты либо пробираться в толпу в надежде попасть на какую-то интересную сцену, а можно вообще оказаться один на один с персонажем – и тогда маленький кусочек спектакля он сыграет только для вас.

Театр никогда еще настолько не поглощал зрителя. При этом стирается только четвертая стена, разделяющая артиста и зрителя, и посещающие спектакли, и артисты находятся в физической и психологической безопасности.

В этот раз в «Сгоревшем городе» выбор («куда пойти») будет еще сложнее: организаторы сняли не одно, а целых три здания. В бывших военных складах в Вулидже вы окажетесь в Древней Греции либо в Трое. Персонажи перекликаются с героями «Агамемнона» Эсхилла и «Гекубы» Еврипида, но это не значит, что вокруг вас будут ходить древние греки. Так, облик «троянского» здания чем-то напоминает декорации «Метрополиса» Фрица Ланга.

Билеты на первые пару недель спектаклей уже раскупили, так что не откладывайте выбор даты, если концепт вас заинтересовал.

Где: One Cartridge Place, SE18

Когда: с 22 марта по 28 августа 2022 года

«Операция «Мясной фарш» (Operation Mincemeat)

Мы уже рассказывали про этот спектакль, когда он шел летом. Небольшой зал театра был заполнен на 100%. Так что повторим: это ваш шанс увидеть мюзикл, которые может стать новым «Гамильтоном»!

«Мясным фаршем» британская разведка назвала операцию в ходе Второй мировой, когда британцы подкинули труп к берегам Испании, а в его одежде были спрятаны «секретные» бумаги. Нашедшие их немцы очень обрадовались и на основании этих бумаг запланировали свои военные действия. Как вы понимаете, для гитлеровцев операция закончилась не очень удачно, а союзники смогли отвоевать занятые нацистами прибрежные территории.

Авторы мюзикла, молодой коллектив под названием SpitLip, исполняют свой материал сами, мгновенно перевоплощаясь в персонажей любого пола и возраста. Артистам не требуются какой-то сильный грим или эффектные декорации.

Спектакль цепляет и смешит, заставляет гордиться Британией и вдохновляет. Это тот самый случай, когда мы можем рекомендовать будущее суперизвестное шоу, пока оно еще не настолько знаменито и сходить на него можно не по цене билета на трансатлантический рейс.

Где: Southwark Playhouse

Когда: с 14 января по 19 февраля 2022 года

По слухам, в Лондоне в следующем году может ненадолго остановиться гастрольная версия британской постановки мюзикла «Красавица и чудовище», а мюзиклы «Дрянные девчонки» и «Зазубренная маленькая таблетка» могут переехать с Бродвея. Официальных подтверждений пока не было, но можно ждать и надеяться!

Подготовила Анастасия Глаголева