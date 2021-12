Объявлены претенденты на Brit Awards

Эд Ширан и Адель лидируют по числу номинаций

В середине декабря стали известны имена кандидатов на престижную музыкальную премию Brit Awards. Лидерами по числу номинаций стали Адель, Эд Ширан и рэпер Dave (по четыре у каждого), по три упоминания у Little Simz и Сэма Фендера. В международных категориях по две номинации получили Måneskin, Билли Айлиш, Doja Cat, Lil Nas X и Оливия Родриго. ABBA отметили свое триумфальное возвращение, попав в шорт-лист категории «Лучшая иностранная группа».

В прошлом месяце организаторы Brit Awards объявили, что откажутся от гендерных категорий, разделяющих мужчин и женщин. У многих возникли опасения, что это приведет к тому, что женщин будут игнорировать.

По этому поводу заявление сделала даже министр культуры Надин Доррис, сказав, что она «обеспокоена» женским участием в премии. Однако этого не произошло: новая система обеспечила наибольшее количество женщин-номинантов за более чем десятилетие, при этом Адель, Оливия Родриго и Дуа Липа борются за несколько призов.

За звание «Артист года» соревнуются Адель, Dave, Эд Ширан, Little Simz и Сэм Фендер. Перечень главных британских групп года включает Coldplay, D-Block Europe, Little Mix, London Grammar и Wolf Alice. В номинации «Иностранный артист года» участвуют Билли Айлиш, Doja Cat, Lil Nas X, Оливия Родриго и Тейлор Свифт. «Иностранной группой года» могут стать ABBA, BTS, Måneskin, Silk Sonic или The War on Drugs.

Список номинантов в категории «Песня года» выглядит так:

A1 x J1 – «Latest Trends»;

Адель – «Easy On Me»;

Энн-Мари, KSI, Digital Farm Animals – «Don’t Play»;

Бекки Хилл и Дэвид Гетта – «Remember»;

Central Cee – «Obsessed With You»;

Dave при участии Stormzy – «Clash»;

Эд Ширан – «Bad Habits»;

Элтон Джон и Дуа Липа – «Cold Heart (Pnau Mix)»;

Glass Animals – «Heat Waves»;

Джоэл Корри, Raye, Дэвид Гетта – «BED»;

KSI – «Holiday»;

Нейтан Эванс, 220 KID, Billen Ted – «Wellerman»;

Riton, Nightcrawlers при участии Mufasa и Hypeman – «Friday (Dopamine Re-Edit)»;

Tion Wayne и Russ Millions – «Body»;

Том Греннан – «Little Bit Of Love».

С полным перечнем кандидатов можно ознакомиться на сайте Brit Awards. Церемония вручения премии состоится 8 февраля.