С последнего живого концерта The Beatles прошло полвека

Перформанс на крыше прервала полиция

Хотя участники легендарного коллектива, определившего развитие популярной музыки на годы вперед, конфликтовали, а иногда и вовсе отказывались разговаривать друг с другом, 30 января 1969 года в центре Лондона The Beatles отыграли половину материала с готовившегося тогда к релизу альбома «Let It Be».

Концерт прошел на крыше здания по Сэвил-Роу, 3, где размещалась студия The Beatles, принадлежавшая их лейблу Apple. Промозглым туманным лондонским утром четверо ливерпульцев вышли на крышу, чтобы вживую – впервые за несколько лет – сыграть вместе для широкой публики. Джордж был одет по моде – в овчинный тулуп и зеленые брюки, Пол напоминал священника у гроба, Ринго и Джон отобрали у своих возлюбленных верхнюю одежду – красный виниловый плащ и рыжий полушубок соответственно. Джон мерз и постоянно пытался согреть руки; даже микрофоны были укутаны в обрезки дамских капроновых чулок.

Прорезавшие пятничное утро вступительные аккорды « Get Back » поразили спешивших на работу лондонцев. Мало кто ждал, что главная группа десятилетия – а может, и столетия – сыграет сет между Мейфэйром и Сохо на крыше собственной студии.

Этот концерт мог состояться в африканской пустыне, на сцене римского амфитеатра или на борту океанского лайнера, но прошел в центре Лондона из-за нехватки времени на циклопические планы группы. Битлы накануне распада отрепетировали почти весь новый материал, который был написан к началу 1969 года. Уже к третьему-четвертому номеру, сыгранному на крыше (не все песни исполнялись с первого раза), во время исполнения «I‘ve Got a Feeling», к дому №3 по Сэвил-Роу поспешила лондонская полиция. Констебли Дэгги и Шайлер пребывали в недоумении: пожевывая ремешки своих форменных шлемов, они спрашивали несчастную секретаршу Дебби Уэллум, что, собственно, происходит и почему за полчаса полиция получила три десятка жалоб на шум. Та смущенно мямлила что-то про звукозапись и съемки фильма, пока менеджер группы не пустил полицейских наверх.

Битлы продолжали играть. В фильме Питера Джексона «The Beatles: Get Back» замечательно показано, в какой тесной связи находилась разношерстная публика на тротуарах Сэвил-Роу с музыкантами, выбравшими, возможно, нелучшее место и время для концерта. Кто-то там внизу говорил: «Не так-то просто развлечься так вот бесплатно в наши дни». Другие вспоминали битломанов из числа своих детей и внуков. Клерки радовались и хмурились, а владелец бизнес-центра, стоявшего напротив, пришел в Apple жаловаться. Молодежь, разумеется, пребывала в восторге. Подкрепление к лондонской полиции прибыло во время исполнения песни «Don‘t Let Me Down».

Когда бобби появились на крыше, стало ясно, что наступило начало конца. Музыканты и сами замерзли. В завершение выступления Джон поклонился по-средневековому на четыре стороны и произнес ироничную фразу, которая попала в итоге на номерной альбом: «Я бы хотел поблагодарить вас от лица всей команды и нас самих. Надеюсь, мы прошли прослушивание».

Легендарный концерт вошел в историю не только как последнее живое выступление The Beatles, переставших давать лайвы после 1966 года. То была искра изумительных, противоречивых и ярчайших 1960-х годов, предпоследний вздох безумного ХХ века, тепло которого пронесли сквозь годы многие поколения музыкантов.