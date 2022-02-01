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Чем заняться в феврале в Лондоне

Чем заняться в феврале в Лондоне

Февраль. Достать чернил и плакать!
Писать о феврале навзрыд,
Пока грохочущая слякоть
Весною черною горит.

Обладай мы поэтической натурой Бориса Пастернака, вероятно, тоже не удержались бы от февральской тоски, когда слякоть и туман. Но тем, кто порывается скатиться в некоторую климатическую депрессию, мы предлагаем окунуться в искусство.

Фестиваль орхидей в Кью-Гарденс

kew.org

Королевские ботанические сады Кью подготовили тропический праздник после двухлетнего перерыва и порадуют красочным биоразнообразием Коста-Рики. На небольшой территории страны водится огромное количество растений и диких животных, в том числе знаменитые паукообразные обезьяны и птицы квезаль – символ защиты коста-риканских лесов. Страна подает завидный пример сохранения флоры и фауны: примерно четверть ее площади занимают джунгли.

kew.org

Главное сокровище фестиваля – это орхидеи. Сотрудники садов Кью отнеслись к ним настолько серьезно, что даже создали «генеалогическое древо» для каждого местного сорта.
Художник Дино Урпи из Коста-Рики подготовил к фестивалю серию инсталляций Ethereal Nature, в которой он исследует баланс, красоту и гармонию природы и изобилие планеты Земля.
Посетителей ждут яркие дисплеи, отражающие коста-риканскую природу во всей ее роскоши, а также сотни птиц, морских и лесных обитателей, сделанные из растений. Оранжевые и желтые цветы заполнят оранжерею, имитируя восходящее солнце, также будет представлен национальный розовый цветок Guarianthe skinneri.
Побег в тропики из февральского Лондона может стать лучшим подарком на День всех влюбленных!

Когда: с 5 февраля по 6 марта
Где: Kew Gardens, Richmond, London TW9 3AE
Билеты: для взрослых – от £15,00, для детей – £5,00, kewgardens.org

День святого Валентина с Королевским филармоническим оркестром 

Королевский филармонический оркестр (Royal Philharmonic Orchestra) и дирижер Бен Глассберг 14 февраля приглашают в Cadogan Hall отметить Валентинов день (Valentine’s Opera Gala).
В программу концерта Valentine’s Opera Gala включены «Севильский цирюльник» Россини, «Дон Паскуале» Доницетти, «Ла Рондин» и «Богема» Пуччини, «Травиата» Верди, «Кармен» Бизе, «Так поступают все» Моцарта, «Джудитта» Легара. Арии и дуэты исполняют Джемма Саммерфилд (сопрано) и Луис Гомес (тенор). Дирижер – Бен Глассберг.
Оркестр еще в 70-х годах скомбинировал классику и поп-музыку, придав уже любимым мелодиям новое звучание. Многим известны саундтреки к фильмам бондианы, «Пиратам Карибского моря», «Вестсайдской истории», «Властелину колец», «Звездным войнам» и многим другим. Именно этот оркестр впервые их исполнил и записал.

Когда: 14 февраля
Где: Cadogan Hall, 5 Sloane Terrace, London SW1X 9DQ
Билеты: £28,00–58,00, cadoganhall.com

Выставка в честь Платинового юбилея королевы Елизаветы II (The Queens Diamond Jubilee)

123rf.com

6 февраля 2022 года королева Елизавета II отмечает Платиновый юбилей – 70 лет правления! Такое происходит впервые за всю историю монархии.
Праздничные мероприятия запланированы на весь год. По этому знаменательному случаю Вестминстерское аббатство – церковь Святого Петра (XIII–XVIII вв.) – впервые открывает для публики двери галереи с сокровищами Британской империи. В экспозиции представлено более 300 предметов из собрания аббатства на четыре темы: «Строительство Вестминстерского аббатства», «Поклонение и повседневная жизнь», «Вестминстерское аббатство и монархия» и «Аббатство и национальная память».
Более 700 лет сюда могли входить только люди из числа обслуживающего персонала, а сегодня его двери открыты и для посетителей.

flickr.com/antmoose

Когда: до 31 марта, с понедельника по пятницу – с 10:00 до 14:45, в субботу – с 9:30 до 12:30
Где: Westminster Abbey, 20 Dean’s Yard, London, SW1P 3PA
Билеты: для взрослых – £5,00, для детей до 17 лет – бесплатно, westminster-abbey.org

Семейный фестиваль Imagine Children’s Festival

southbankcentre.co.uk

Крупнейшему в Лондоне семейному фестивалю Imagine Children’s Festival исполняется 20 лет, в связи с чем детям и взрослым предлагается около 160 познавательных и развлекательных мероприятий, половина из них – бесплатные.
Фестиваль продлится с 9 по 20 февраля. Посетители смогут выбрать театральные, музыкальные, литературные или танцевальные мероприятия, мастер-классы и многое другое. В некоторых из них участвуют не только любимые детские персонажи из книг и телепередач, но и их создатели.

flickr.com/thelowry

С 11 по 13 февраля свинка Пеппа и ее брат Джордж составят малышам от 2 лет компанию: вместе познакомятся с живым оркестром и узнают, какие звуки издают инструменты, после чего послушают музыку из мультсериала и несколько классических произведений.
19 февраля писательница Джулия Дональдсон расскажет о своей новой книге и представит компакт-диск «Полный карман песен» (A Pocketful of Songs). В программу включено музыкальное шоу с песнями по книгам Джулии, в котором примут участие ее супруг Малкольм, который сыграет на гитаре, актеры и небольшая музыкальная группа.

southbankcentre.co.uk

20 февраля Жаклин Уилсон, написавшая более 100 детских произведений, представит новые книги и расскажет о своем творческом пути.
Для любителей театра Imagine Children’s Festival подготовил несколько постановок для детей с теми или иными нарушениями или заболеваниями. 12 и 13 февраля будет сыгран спектакль The Dark – история о смелости и борьбе со страхом неизвестности. Эта необычная постановка создана в сотрудничестве с исследователями, врачами, а также слепыми и слабовидящими детьми. 17 февраля можно будет посмотреть Little Murmur – историю, основанную на реальных событиях из жизни ребенка, у которого не получалось подружиться с буквами и словами. А Butterflies расскажет 17 и 18 февраля воодушевляющую историю о дружбе и мужестве перед лицом тревоги.
В программу также включены занятия йогой для развития воображения, креативности, концентрации и осознанности, комедийные шоу, иммерсивный театр Cloud Factory, классические музыкальные произведения, уроки танцев и вечеринки.

Когда: с 9 по 20 февраля
Где: Southbank Centre, Belvedere Rd, London SE1 8XX
Билеты: от £8,00, southbankcentre.co.uk

Концерты в Королевском музыкальном колледже

Февральские дни можно разнообразить походом в Королевский музыкальный колледж. По традиции профессорский состав и студенты этого прославленного заведения дают бесплатные концерты. Кроме того, здесь действует музей.

123rf.com

В консерватории несколько залов: главный концертный зал Амариллиса Флеминга, несколько небольших залов для органных концертов, а также театр Бриттен для оперных и балетных спектаклей. В феврале запланированы концерты, мастер-классы знаменитых исполнителей, камерные фестивали, семинары и др. Так, 8 февраля в концерте для виолончели выступят Леонард Эльшенбройх и Алексей Гринюк, 11 февраля состоится концерт органной музыки, 12–13 февраля – камерный фестиваль, где выступят трио «Думки», тубный квартет Fourtitude, саксофонисты, квартет «Таррос», октет «Мендельсон». Зрителей также ждут интересные музыкальные инсталляции на нескольких площадках и многое другое.

rcm.ac.uk

В Музее Королевского колледжа хранится богатейшая коллекция из более чем 800 музыкальных инструментов и аксессуаров начиная с 1480 года. Здесь, в частности, выставлен старейший в мире клавишный инструмент – клавицитерий, а также можно увидеть портреты, скульптуры, фотографии и гравюры, связанные с музыкой.

Когда: музей открыт ежедневно, кроме понедельника, с 10:15 по 14:00, вход бесплатный, даты концертов – на rcm.ac.uk
Где: Royal College of Music, Prince Consort Road, London SW7 2BS
Билеты: вход свободный

Шекспировский театр «Глобус»

shakespearesglobe.com

Если вконец надоел окружающий мир со всеми его гаджетами и цифровыми приложениями, то лучше всего сходить в театр «Глобус» и погрузиться в XVI век. Здание – новодел 1997 года, но это точная копия театра времен Шекспира. При строительстве применялись технологии XVI века, нет ни одной стальной конструкции – только деревянные, как нет и осветительной или какой-либо иной техники. Все спектакли, лекции, инсценированные чтения и семинары идут при естественном свете и в сопровождении живого оркестра и старинных музыкальных инструментов. Одно но: в отличие от шекспировских времен, роли исполняют как мужчины, так и женщины.
Основные постановки проходят под открытым небом в теплое время года, зимой же спектакли играют на Малой сцене театра Сэма Уонамейкера. Огромной популярностью пользуется музей при театре с его экспозицией костюмов, эскизов, макетов и декораций времен Шекспира: здесь вы узнаете интересные факты о жизни драматурга, увидите его труды и личные вещи.
Спектакли Шекспира в «Глобусе» идут на постоянной основе: «Ричард III», «Сон в летнюю ночь», «Венецианский купец», «Генрих VI», «Укрощение строптивой», «Король Лир», «Макбет», «Отелло», «Гамлет» и другие. Остальной же репертуар меняется, также ставятся пьесы современных драматургов, проходят гастроли зарубежных трупп.

Когда: музей открыт до 4 сентября, с понедельника по воскресенье с 9:00 по 17:30 (время работы может быть изменено в течение театрального сезона), репертуар и афиша – на shakespearesglobe.com
Где: 21 New Globe Walk, Bankside, London SE1 9DT
Билеты: на спектакли – от £32,00, в музей: для взрослых – £17,00, для детей до 15 лет – £10,00

Мюзиклы

Любителям мюзиклов столица предлагает множество легендарных постановок.

«Призрак Оперы»

Мюзикл Эндрю Ллойда Уэббера идет на сцене Her Majesty’s Theater с 1986 года, и до сих пор на каждом представлении аншлаг. «Призрак Оперы» завоевал множество наград и премий. Драматичная история любви, захватывающее оформление сцены и спецэффекты, невероятная музыка создают магию, ради которой люди готовы вновь и вновь смотреть его. Музыкальный спектакль идет пять или шесть дней в неделю.

Когда: до 9 июля, ежедневно, кроме воскресенья
Где: Her Majesty’s Theatre, Haymarket, London SW1Y 4QL
Билеты: от £22,50, booking.lwtheatres.co.uk

«Король Лев»

geograph.org.uk

На этот мюзикл в Lyceum Theatre можно пойти всей семьей. Диснеевскую историю львенка Симбы и его друзей любят и дети, и взрослые. Два с половиной часа восхитительной музыки Элтона Джона, яркие «африканские» декорации, световые, цветовые и другие эффекты способны расцветить даже самый мрачный февральский день.
Особое внимание нужно обратить на то, что в постановке применяется стробоскопическое освещение, из-за чего дети младше 3 лет не допускаются.

Когда: до 2 октября, ежедневно, кроме понедельника
Где: Lyceum Theatre, 21 Wellington Street, London, WC2E 7RQ
Билеты: от £20,00, thelyceumtheatre.com

Mamma Mia!

Любимые хиты ABBA, солнечный греческий остров, захватывающая история девушки, которая хочет познакомиться со своим папой накануне собственной свадьбы, и то, к чему это все приводит, много юмора и смеха – вот что такое мюзикл Mamma Mia! Обычно зрители не могут удержаться и поют вместе с артистами «Dancing Queen», «Thank You for the Music», «The Winner Takes It All» и другие знаменитые песни АВВА. Спектакль идет в Novello Theatre.

Когда: до 1 октября, ежедневно, кроме вторника
Где: Novello Theatre, Aldwych, London WC2B 4LD
Билеты: от £47,50, novellotheatrelondon.info

«Злая»

theapollovictoria.com

Феерическое шоу «Злая» (Wicked) завоевало 90 международных наград и вот уже почти 20 лет удерживает приз зрительских симпатий. Когда в театре Apollo Victoria идет этот мюзикл, свободных мест не бывает.
Роман Грегори Магвайера «Злая: Жизнь и приключения Злой Западной Ведьмы» стал настолько популярен, что на его основе Стивен Шварц и Уинни Хольцман написали мюзикл. Это приквел знаменитой истории Л. Ф. Баума «Удивительный волшебник из страны Оз».
«Злая» повествует о двух подругах, обожающих магию, и о том, как их выбор влияет на всю жизнь. Одна выбирает свет и становится Доброй Волшебницей Глиндой, а вторая – Злой Западной Ведьмой Эльфабой.
Великолепные костюмы и сценография, остроумие, спецэффекты, незабываемые песни многократного обладателя премий «Грэмми» и «Оскар» Стивена Шварца – это стоит увидеть и услышать. В театр можно приходить с детьми старше 7 лет.

Когда: до 27 ноября, ежедневно, кроме понедельника
Где: Apollo Victoria Theatre, 17 Wilton Road, London, SW1V 1LG
Билеты: от £19.50, theapollovictoria.com

Подготовила Ясмин Шамцян

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