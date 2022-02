Головоломка Wordle завоевала мир

По всей планете отгадывают слова

The New York Times купила популярную головоломку Wordle за сумму около $1 млн, сообщает The Wall Street Journal.

В Wordle нужно отгадать слово из пяти букв. Головоломка была создана во время карантина 2020 года американским программистом Джошем Уордлом. Это браузерная игра, поэтому устанавливать специальное приложение на мобильное устройство не требуется.

По правилам, игроки вводят предположения в разлинованное поле. Если какие-либо предложенные игроком буквы в слове дня присутствуют, но находятся не в том месте, они становятся золотыми. Если они расставлены в слове в нужном месте, то они окрашиваются в зеленый цвет. Если их нет в слове, они будут серыми. У игроков есть целый день, чтобы угадать слово, но только шесть попыток.

Издание обещает оставить игру бесплатной для пользователей. Но Ник Боуман, адъюнкт-профессор творческих медиаиндустрий Техасского технологического университета, сказал BBC News: «Хотя New York Times пообещала, что Wordle будет бесплатной, люди беспокоятся о том, какие дополнительные расходы могут возникнуть. Возможно, микротранзакции или что-то вроде этого». «Если пользователям придется делиться данными, чтобы играть в игру, или если им потребуется пройти регистрацию, или если головоломка начнет встраивать рекламные файлы cookie, я подозреваю, она может потерять часть своей привлекательности», – полагает эксперт.

Русскоязычные пользователи жаловались на Wordle – главным образом на недостаток некоторых слов в базе. Утверждается, что после жалоб часть слов в игру добавили.

The New York Times ежедневно публикует кроссворды начиная с 50-х годов прошлого века. Сейчас по понедельникам выходит самая простая версия головоломки, а уровень «эрудит» публикуется по выходным. Кроссворды считаются очень престижным увлечением для всех групп населения, одну из головоломок для NYT даже составил бывший президент США Билл Клинтон.