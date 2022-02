Объявлены номинанты на «Оскар»

В лидерах – «Власть пса», «Дюна» и «Белфаст»

Американская киноакадемия объявила список номинантов «Оскара» 2022 года. Трансляция велась в YouTube-канале премии.

В главной категории – «Лучший фильм» – представлены десять картин. Это «Белфаст» (Belfast) Кеннета Браны, «CODA: Ребенок глухих родителей» (CODA) Сиан Хедер, «Не смотрите наверх» (Don’t Look Up) Адама Маккея, «Сядь за руль моей машины» (Doraibu mai ka) Рюсукэ Хамагути, «Дюна» (Dune) Дени Вильнева, «Король Ричард» (King Richard) Рейнальдо Маркуса Грина, «Лакричная пицца» (Licorice Pizza) Пола Томаса Андерсона, «Аллея кошмаров» (Nightmare Alley) Гильермо дель Торо, «Власть пса» (The Power of the Dog) Джейн Кэмпион и «Вестсайдская история» (West Side Story) Стивена Спилберга.

У «Власти пса» в общей сложности 12 номинаций. Вестерн новозеландского режиссера Джейн Кампион с Бенедиктом Камбербэтчем, Джесси Племонсом и Кирстен Данст рассказывает историю противостояния двух братьев из богатой семьи, жизненный выбор одного из которых и привел к конфликту.

Эпическая экранизация фантастического романа Фрэнка Герберта «Дюна» номинирована в 10 категориях. Картина Дени Вильнева с Тимоти Шаламе в главной роли – один из лидеров мирового кинопроката прошлого года.

По семь номинаций у «Белфаста» с Джуди Денч и «Вестайдской истории» Стивена Спилберга, экранизации классического мюзикла. «Белфаст» сэра Кеннета Браны снят режиссером по собственному сценарию и во многом автобиографичен: автор рассказывает историю своего детства, которое прошло в столице Северной Ирландии.

Российское кино в 2022 году осталось без номинаций. Картина Киры Коваленко «Разжимая кулаки», претендовавшая на борьбу в категории «Лучший иностранный фильм», не вошла в шорт-лист.

94-я церемония вручения премии «Оскар» состоится 27 марта в Лос-Анджелесе.