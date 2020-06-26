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«Ливерпуль» впервые за тридцать лет стал чемпионом Англии

«Ливерпуль» впервые за тридцать лет стал чемпионом Англии
Фото:twitter.com/lfc

Болельщики отпраздновали победу у стадиона Энфилд

25 июня на стадионе Энфилд прошел матч «Челси» — «Манчестер Сити». Игра закончилась со счетом 2:1, сообщает The Evening Standard. Этот результат означает, что «Манчестер Сити» не смог догнать по очкам «Ливерпуль», который досрочно стал чемпионом английской Премьер-лиги.

Команда Юргена Клоппа одержала победу в чемпионате впервые за тридцать лет. Предыдущий титул был завоеван «Ливерпулем» в 1990 году — еще до учреждения Премьер-Лиги. Больше сотни болельщиков собрались у стадиона минувшим вечером, чтобы отметить победу любимой команды. Люди жгли фейерверки, размахивали флагами, обнимались и пели песни.

Полиция Мерсисайда не стала разгонять футбольных фанатов, однако была недовольна нарушением социальной дистанции. «Большая часть болельщиков решила, что сейчас не время для масштабных празднований, и осталась дома, за что мы им очень благодарны. Однако, как мы убедились за время карантина, не все соблюдают правила. Некоторые болельщики все-таки пришли к стадиону», — рассказал газете главный констебль Роб Карден.

Английская Премьер-лига вернулась 17 июня. Все это время игры проходили без зрителей из-за пандемии коронавируса.

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