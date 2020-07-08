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Спецпроект «Британская история ужасов»: повешен, выпотрошен и четвертован

Спецпроект «Британская история ужасов»: повешен, выпотрошен и четвертован
фотоde.m.wikipedia.org

Елена Чернова

Средневековое правосудие не отличалось милосердием. Но даже в его рамках были феномены, поразительные в своей жестокости. В очередной нашей истории мы расскажем о еще одном виде ужасов — а именно о казни особого вида — и узнаем, как может обернуться судьба тех, кто обрекает на жестокую смерть собственных сограждан.

Протестант или католик?

Наш герой Джон Стори (впоследствии его причислили к лику блаженных) родился в 1504 году в зажиточной семье из Солсбери. В свой срок он получил отличное образование в францисканском монастыре и в 1535 году занял должность лектора в области гражданского права в одном из колледжей Оксфордского университета.

Все бы хорошо, вот только имелся один опасный нюанс: Джон был католиком, а для них в XVI веке настали трудные времена. Король Генрих VIII то ссорился, то мирился с папским престолом, пока не разругался с ним окончательно и не ввел в Англии протестантство в качестве государственной религии, сделав себя официальным главой церкви Англии.

Для католиков это означало ограничения в церковных службах по их обряду, преследование (вплоть до смертной казни) за католическую агитацию и необходимость не только посещать протестантскую церковь, но и приносить специальную клятву, согласно которой они официально признавали религиозным лидером короля, а не папу римского.

Джон Стори активно строил карьеру, поэтому клятву принес, и вскоре все тот же король Генрих утвердил его в статусе Regius Professor of Civil Law Оксфордского университета. Это один из старейших профессорских статусов в мире, и давался он только по согласованию с монархом. Заодно шустрый Джон успел поработать адвокатом в Лондоне и стать членом парламента от родного Солсбери.

Казалось бы, все шло по плану. Но Джон Стори вдруг возглавил парламентскую оппозицию против так называемого акта о единообразии. Акт на государственном уровне закреплял создание «Книги общих молитв» (The Book of Common Prayer) и утверждал ее как единственный законный способ богослужения в стране. Составлена книга была, соответственно, по протестантскому обряду, и католики ожидаемо возмутились. Результат тоже вышел вполне ожидаемый: пошла новая волна преследования носителей католического вероисповедания. Джона Стори сначала арестовали, потом выпустили из тюрьмы, но из страны ему пришлось уехать вместе с семьей. Осел он в бельгийском Левене, где снова начал работать в университете.

Кровавая Мэри

В Англии меж тем настали мрачные времена жесточайших преследований за веру. За открытую декларацию католических воззрений можно было отправиться на костер по обвинению в ереси. Но тут история совершила очередной кульбит: после трех монархов-протестантов на трон взошла королева-католичка — Мария I. Ситуация враз поменяла знак: головы снова полетели, но уже не католические, а протестантские. Костры для еретиков заполыхали по всей стране с удвоенной силой, за что королева и получила позже прозвище Кровавая Мэри. Подогревала конфликт глубокая религиозность новой государыни, ее истовое стремление бороться с расцветшим было в Англии протестантством любыми способами и горячее желание найти поддержку среди католиков в борьбе против ее основной конкурентки, также претендовавшей на королевский престол, — протестантки принцессы Елизаветы.

Костер или эшафот?

В ту пору в Англии существовали два самых жестоких способа казни: сожжение заживо у столба и повешение, потрошение и четвертование. К сожжению приговаривались еретики, уличенные в государственной измене женщины и виновные в так называемых преступлениях лояльности (об этом расскажем отдельно). Второй способ умерщвления, еще более мучительный и длительный, состоял из трех частей.

Казнь выглядела ровно так, как обозначено в приговоре — to be hanged, drawn and quartered. Виновного волокли к месту казни, привязав к лошади, и там вешали (не насмерть, лишь до полупридушенного состояния) и оставляли висеть на некоторое время. Затем полуживое тело вынимали из петли, кастрировали, вскрывали брюшную полость, извлекали внутренние органы и сжигали их на глазах у толпы, а иногда и у едва дышащей жертвы казни. В финале приговоренному отсекали голову, а тело разрубали топором на четыре части. Части вывешивали у четырех городских ворот, голову накалывали на пику и помещали на Лондонском мосту.

Казнили так только мужчин — из соображений общественного приличия, запрещавших раздевать женщин прилюдно. Требовалось это лютое изуверство для устрашения: такой вид казни полагался лишь за один вид преступлений — государственную измену. Защищать верховную власть правители привыкли издревле, поэтому особая казнь за измену известна в Англии со Средневековья; но в законодательную форму это наказание было облечено только в Treason Act 1351 года, где впервые было четко указано, что считается государственной изменой.

Казнь королевского фаворита Хью Диспенсера Младшего, обвиненного в государственной измене после свержения Эдуарда II с престола, 1326 год. de.m.wikipedia.org

 

Государственной изменой считались планирование или организация заговора против короля, его жены или старшего наследника престола с целью их убийства или свержения; изнасилование королевы, незамужней королевской дочери или жены наследника престола; организация войны против короля или помощь его врагам; подделка Большой или Королевской печати; убийство лорда-канцлера (или иных крупных чиновников); подделка королевских чеканных монет и ввоз в страну фальшивых денег.

Казнили таким образом в основном заговорщиков и организаторов бунтов и прочих народных волнений. Самое же пугающее — то, что запрета на использование пыток при допросах тогда не существовало, то есть обвинить в измене могли практически любого жителя Англии, ведь пытками можно заставить признаться кого угодно в чем угодно.

Казнь участников Порохового заговора. commons.wikimedia.org

Беглец и изменник

Между тем Джон Стори во время правления католической королевы вернулся в Англию, и ему даже профессорский статус восстановили. Но вернуться в Оксфорд Стори не захотел — перешел работать в церковный суд и несколько лет занимался преследованием протестантов, обвиняя их в ереси и обрекая их, таким образом, на смерть на костре.

Но королева Мария умерла, и на трон села Елизавета I. Поначалу она старалась сгладить ситуацию в стране после кровавой религиозной чехарды. В ее правление Джон Стори, несмотря на бурную антипротестантскую деятельность, даже снова стал членом парламента. Пользы ему это не принесло: бывший юрист осмелел и начал активно выступать против протестантских нововведений.

В результате Стори арестовали и поместили в тюрьму Маршалси. Оттуда он сбежал сначала во Фландрию, а затем ко двору герцога Альбы, правителя Испанских Нидерландов. Испания в ту пору была основным врагом Англии, но ее правители были католиками, и Джон Стори рассчитывал на их поддержку в борьбе за возвращение в Англию католичества.

Казнь Томаса Армстронга за участие в Амбарном заговоре, созданном с целью убить Карла II, 1683 год. de.m.wikipedia.org

Закончилась история плохо: Джон Стори попытался провезти в Англию груз нелегальной католической литературы, был арестован в английском порту, его судили и признали виновным в государственной измене из-за сотрудничества с военными врагами — испанцами. Приговорили его к полагающейся за измену казни через повешение, потрошение и четвертование, и 1 июня 1571 года он был казнен в Тайберне указанным изуверским способом.

Времена меняются

К счастью, общество постепенно менялось. Мучительная и медленная смерть стала считаться недопустимой уже к XVIII столетию, и с этого времени виновных в государственной измене просто вешали, добиваясь смертельного исхода, а потрошили и четвертовали уже мертвое тело — не для продления мучений, а для посмертного осквернения. В 1814 году вышел новый Treason Act, отменивший и это зверство, теперь за измену полагалась смертная казнь через повешение и посмертное четвертование, а в 1870 году запретили и четвертование.

Когда в Британии отменили смертную казнь, самый страшный вид казней остался исключительно в памяти общества как пример ужасов прошлых столетий. Кроме того, в Лондоне, неподалеку от Тауэра, есть совсем нестрашный паб с таким названием — The Hung, Drawn and Quartered.

 

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