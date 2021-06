Каммингс против Джонсона

Скандалы и интриги в британском правительстве вновь заняли первые полосы газет

26 мая бывший советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс бросил огромный камень в огород британского правительства, обвинив его в игнорировании пандемии коронавируса, некомпетентности и лжи. На заседании комитетов по здравоохранению и науке палаты общин главный политтехнолог «Брекзита» подчеркнул: халатность первых лиц привела к огромному количеству смертей от COVID-19. Что же заставило Каммингса в открытую критиковать своего бывшего работодателя и как на это отреагировали министры? Рассказываем.

Не страшнее свиного гриппа

Каммингс начал свое выступление с извинений перед семьями умерших от коронавируса. «Министры, старшие должностные лица и советники вроде меня абсолютно не соответствовали стандартам, которых люди вправе ожидать от правительства в условиях подобной катастрофы. Когда общество больше всего нуждалось в нас, правительство не справилось. Я сожалею о допущенных ошибках, в том числе своих собственных», – заявил он. Здесь можно вспомнить о злополучной поездке советника в Дарем (к родителям) и Барнард-Касл («для проверки зрения») прошлой весной. После этого Каммингсу, чтобы унять общественный гнев, пришлось организовать пресс-конференцию и объяснить, почему он нарушил жесточайший карантин. Тогда советник казался резким, хладнокровным и немного грубым, но сейчас он раскаялся в содеянном и сказал, что лучше бы никогда в Барнард-Касл не ездил. Что ж, многообещающее начало…

Далее последовали неприятные для правительства обвинения. Как утверждает Каммингс, министры не принимали всерьез новости о коронавирусе в январе и феврале 2020 года. Борис Джонсон, по его словам, назвал их страшилками и даже хотел вколоть себе инъекцию с вирусом в прямом эфире, чтобы доказать: COVID-19 не страшнее свиного гриппа. И это не единственный случай, когда премьер-министр гнался за красивой картинкой, добавил Каммингс. Джонсон постоянно думал о СМИ и освещении журналистами действий правительства, а сам доверял изложению событий о пандемии в газете The Daily Telegraph, в которой когда-то давно вел свою колонку. Джонсон принимал решения хаотично, не слушал ни одного из своих советников и постоянно менял точку зрения насчет самоизоляции и других ограничений. Долгое время он отказывался закрывать границы и вводить общенациональный карантин, что привело к огромному количеству смертей. Кстати, о смертях: ту самую фразу о горах трупов Джонсон произнес осенью 2020 года, Каммингс подтвердил это. Такое положение дел в конечном итоге и привело к уходу Каммингса с должности: его взгляды на пандемию были диаметрально противоположны позиции премьер-министра, пишет BBC.

Помните, как в начале наших рассуждений мы охарактеризовали вклад Доминика Каммингса в проведение «Брекзита»? Оказывается, и в дальнейшем он работал не покладая рук, чтобы создать хороший медийный образ для Джонсона и удержать его от опрометчивых действий. «Я считал, что премьер-министр не справится с коронавирусом, и пытался создать вокруг него структуру, которая позволила бы ему не принимать плохие решения», – разоткровенничался перед парламентским комитетом бывший советник. Британские СМИ по большей части обошли это заявление стороной, сосредоточившись на смертях и коррупции, но подумайте только: главный серый кардинал правительства открыто рассказал о своих попытках манипулировать премьер-министром, пусть и в благих целях. Даже если в этих словах много хвастовства и преувеличений, мнение о Борисе Джонсоне может сложиться нелестное. Официальный представитель Даунинг-стрит отмел все обвинения в адрес премьера буквально парой фраз, и, возможно, это лучшее решение. Стороны утверждают противоположные вещи, и доказать правоту обеих очень сложно. Однако общественность, кажется, определилась с тем, кому доверять, пишет The Evening Standard: по данным Opinium, рейтинг одобрения премьер-министра упал с +6 до −6%, а рейтинг Консервативной партии – с 44 до 42%.

Не Джонсоном единым

Не пощадил Доминик Каммингс и министра здравоохранения Великобритании Мэтта Хэнкока. Согласно выдвинутым обвинениям, именно он главный лжец в правительстве, и его можно было уволить с поста уже пятнадцать раз. Например, Хэнкок опровергал наличие проблем с поставками индивидуальных средств защиты, лгал про количество проведенных тестирований, а также использовал главного научного советника Великобритании, сэра Патрика Уолланса, и главного врача Англии, Криса Уитти, в качестве щита от критики правительства на пресс-конференциях Даунинг-стрит. Гнаться за цифрами на фоне пандемии было глупым и бессовестным решением, добавил Каммингс, однако именно это Мэтт Хэнкок и делал, пытаясь достичь планки в 100 тыс. тестов ежедневно. Мнения насчет министра здравоохранения разделились, пишет Sky News: 44% считают, что он должен уйти, 30% хотели бы видеть его на посту в дальнейшем.

На удивление мягко Каммингс высказался о министре финансов Великобритании Риши Сунаке. Во-первых, бывший советник похвалил придуманную с нуля программу защиты рабочих мест (Coronavirus Job Retention Scheme), которая не позволила стране захлебнуться волной безработицы и удержала британскую экономику от коллапса. Во-вторых, по словам Каммингса, Сунак всегда соглашался с его взглядом на то, какой должна быть борьба с коронавирусом (наверное, поэтому и стал любимчиком!). В-третьих, у Каммингса не было особых нареканий в адрес неоднозначной программы поддержки ресторанов Eat Out to Help Out, хотя многие считали, что именно открытие ресторанов летом 2020 года привело к росту числа заражений и новой волне пандемии осенью. Отсутствие критики по отношению к Сунаку привело к распространению слухов и домыслов. Еще в марте издание Spectator назвало министра финансов будущим премьер-министром, а после выступления Доминика Каммингса газета Express начала сравнивать рейтинги Джонсона и Сунака и собирать мнения аналитиков. Последние, впрочем, не уверены в однозначном успехе министра финансов: новый бюджет завязан на постепенном поднятии налоговых ставок, что наверняка скажется на общественном мнении. Интересно, попытается ли Каммингс вернуться на Даунинг-стрит, если по стечению обстоятельств новым лидером тори станет Риши Сунак?..

Один против всех

До весны 2020 года мировая общественность знала Доминика Каммингса только по упоминаниям в газетах и фильму «Брекзит: негражданская война», где его сыграл Бенедикт Камбербэтч. Удивительно, что такая одиозная фигура долгое время оставалась в тени, хотя у Каммингса есть и аккаунт в «Твиттере», и личный блог, в котором, если покопаться, можно обнаружить весьма интересные вещи. Например, то, что он уже много лет пытается изменить британскую политическую систему. «Структура власти на Даунинг-стрит принципиально недееспособна. Более того, люди, обладающие реальной властью (правительственный аппарат и мелкие чиновники), считают своей первостепенной задачей сохранение этой дефектной системы и укрепление отношений Великобритании с Европейским союзом. Нынешняя структура Уайтхолла и Вестминстера неспособна осуществить «Брекзит», – писал Каммингс в своем блоге. Во время кампании Vote Leave ему удалось сделать невозможное – придумать те лозунги, которые сподвигнут разочарованных в политике людей, обычно не участвующих в выборах, прийти и проголосовать за выход Соединенного Королевства из ЕС на референдуме. В 2019 году благодаря его стратегии Борису Джонсону не только удалось вырвать победу на внеочередных выборах в парламент, но и нанести сокрушительное поражение лейбористам и либерал-демократам (последние выступали против «Брекзита» и получили минимальное количество голосов).

А еще, как утверждает The Times, Каммингс не думает о рейтингах одобрения и движим только одной целью – доказать свою правоту. Возможно, именно поэтому он до последнего работал с Джонсоном, пытаясь направить правительство на единственно верный путь и следуя четко выверенному плану действий. Нынешнее его выступление, несмотря на признание им собственных ошибок, было прежде всего посвящено ошибкам других людей, которые его не послушались. «Когда оппозиционные политики пытались отменить «Брекзит», он сравнивал их с теми японскими солдатами, которые продолжали сражаться в джунглях спустя десятилетия после окончания Второй мировой войны. Но теперь он сам является таким солдатом», – заявил изданию близкий знакомый Каммингса, пожелавший остаться неизвестным.

* * *

Возможно, бывшему советнику премьер-министра и удалось поколебать доверие к отдельным личностям в кабинете министров, однако выступил он в неудачное время: вакцинация дала правительству несколько бонусных очков. Остановится ли Каммингс на этом? Остается только гадать, человек он непредсказуемый.